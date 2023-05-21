Під час брифінгу в Японії 21 травня журналісти запитали у Зеленського, коли ж розпочнеться контрнаступ України. Він вкотре наголосив, що не може сказати дату. Про це пише 24 Канал.

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Ворог одразу відчує, коли буде контрнаступ

Зеленський перепросив у журналістів, що поки що на такі питання "коли буде контрнаступ" Київ може відповідати поки що дуже загально. Адже було б безглуздо попереджати ворога про свої плани. Проте він пообіцяв, що Росія обов'язково відчує, коли буде контрнаступ.

Росія відчує, коли буде контрнаступ,

– сказав Зеленський.

Наголошуємо! У Міноборони України закликають дотримуватися режиму тиші під час контрнаступу. Будь-яка інформація може допомогти ворогу та коштувати життя наших захисників.

Росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ