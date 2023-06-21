Так, українські воїни закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту. До того ж на Сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських загарбників.

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Де тривають важкі бої

На Сході українські військові продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області.

На напрямку Білогорівка – Шипилівка наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що Схід – залишається основним напрямком наступу російських терористів. Їхня мета – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Поблизу Бахмута ситуація незмінна. Там щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.

Загалом на Сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат.

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