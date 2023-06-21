На рахунку армії дронів вже не одна ворожа техніка, зокрема і зенітний ракетний комплекс "Тор-М2К".

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Крім того, наші оператори дронів змогли уразити:

танк,

бронетранспортер,

автомобіль "Урал",

командно-штабну машину "Кушетка-Б".

Лише днями у міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок нового етапу проєкту "Армія дронів" для наших захисників. Так, ще 10 тисяч українських військових зможуть пройти навчання на безпілотниках, які допоможуть знищити техніку росіян.

Це навчання стане другим етапом в Академії Армії дронів. Після проходження курсу оператори дронів зможуть долучитися до Сил оборони вже з новими ефективними навичками.

Росія зазнає колосальних втрат

ЗСУ щодня завдають суттєвих втрат ворогу, захищаючи свою землю. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти не дорахувалися 120 – 130 танкових батальйонів – тобто понад 4000 танків. Свіжою статистикою поділилися у Міністерстві оборони України.

Через значні втрати у війні проти України загарбники вирішили дещо змінити тактику. Російські загарбники змушені підлаштовувати свої дії у бою таким чином, аби берегти свою військову техніку. Спочатку окупанти посилають у бій людей, щось на кшталт розвідки. Але по суті, це смертники, яких знищують ЗСУ.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ відправили на той світ 222000 загарбників. З них – 540 лише за останню добу.