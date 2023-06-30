О том, что сегодняшний "хлопок" в Бердянске был результативным сперва сообщили агенты партизанского движения "Атеш", а затем подтвердили в ВСУ.
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Для россиян все "очень и очень плохо"
От агента движения "Атеш" в армии России. В Бердянске попали куда нужно, есть много 200 и 300,
– говорится в сообщении партизан.
Впоследствии "Атеш" опубликовали еще одно сообщение, где отметили, что "для россиян все очень и очень плохо".
Поражение штаба врага подтвердили в ВСУ
Пресс-служба ВСУ официально сообщила что в результате удара в Бердянске успешно уничтожены штаб и склад горюче-смазочных материалов.
В результате успешного удара Сил обороны утром 30 июня поражен штаб и склады ГСМ оккупантов в пригороде временно оккупированного Бердянска,
– говорится в сообщении.
Главное о взрывах в Бердянске сегодня
- На территории аэродрома в Бердянске раздалось 11 взрывов, произошли пожары и детонации. Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация, отметив, что к месту событий направляются скорые.
- Это действительно важные результаты, ведь на аэродроме в Бердянске россияне создали базу для ударных вертолетов.