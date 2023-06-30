Про те, що сьогоднішня "бавовна" в Бердянську була результативною, спершу повідомили агенти партизанського руху "Атеш", а згодом підтвердили у ЗСУ.
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Для росіян все "дуже і дуже погано"
Від агента руху "Атеш" в армії Росії. У Бердянську потрапили куди треба, є багато 200 та 300,
– йдеться у повідомленні партизанів.
Згодом "Атеш" опублікували ще одне повідомлення, де зазначили, що "для росіян усе дуже і дуже погано".
Ураження штабу ворога підтвердили у ЗСУ
Пресслужба ЗСУ офіційно повідомила що у результаті удару у Бердянську успішно знищено штаб та склад паливно-мастильних матеріалів.
У результаті успішного удару Сил оборони зранку 30 червня уражено штаб та склади ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська,
– йдеться у повідомленні.
Головне про вибухи в Бердянську сьогодні
- На території аеродрому у Бердянську пролунало 11 вибухів. В районі аеропорту стались пожежі та детонації. Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація, зазначивши що до місця подій прямують швидкі.
- Це дійсно важливі результати, адже на аеродромі у Бердянську росіяни створили базу для ударних вертольотів.