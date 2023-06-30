Про те, що сьогоднішня "бавовна" в Бердянську була результативною, спершу повідомили агенти партизанського руху "Атеш", а згодом підтвердили у ЗСУ.

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Для росіян все "дуже і дуже погано"

Від агента руху "Атеш" в армії Росії. У Бердянську потрапили куди треба, є багато 200 та 300,

– йдеться у повідомленні партизанів.

Згодом "Атеш" опублікували ще одне повідомлення, де зазначили, що "для росіян усе дуже і дуже погано".

Ураження штабу ворога підтвердили у ЗСУ

Пресслужба ЗСУ офіційно повідомила що у результаті удару у Бердянську успішно знищено штаб та склад паливно-мастильних матеріалів.

У результаті успішного удару Сил оборони зранку 30 червня уражено штаб та склади ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Дистанція до цілі від поточної лінії фронту складає близько 100 кілометрів, що значно розширює перелік можливих засобів ураження цього вкрай важливого об'єкта.

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