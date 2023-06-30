Це 24 Каналу прокоментував заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, "бавовна" посприяє наступу ЗСУ.
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"Було влучання по складу паливно-мастильних матеріалів. Росіяни намагалися застосувати ППО, тому точна кількість прильотів невідома. Але це точно було результативно", – сказав Дудукалов.
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Як "бавовна" в Бердянську посприяє наступу ЗСУ
Влучення в склад окупантів дуже важливе з точки зору знищення ворожої логістики. Саме в Бердянську на території захопленого аеропорту базувалось близько 30 гелікоптерів, зокрема Ка-52.
Для них були потрібні паливно-мастильні матеріали, які й було знищено. Це послабить ворожі позиції й тилову підготовку перед наступом ЗСУ.
Наступ ЗСУ на Запоріжжі: останні новини
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- Як відомо, від початку нової фази наступу ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів у Донецькій і Запорозькій областях.