Це 24 Каналу прокоментував заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, "бавовна" посприяє наступу ЗСУ.

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"Було влучання по складу паливно-мастильних матеріалів. Росіяни намагалися застосувати ППО, тому точна кількість прильотів невідома. Але це точно було результативно", – сказав Дудукалов.

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Як "бавовна" в Бердянську посприяє наступу ЗСУ

Влучення в склад окупантів дуже важливе з точки зору знищення ворожої логістики. Саме в Бердянську на території захопленого аеропорту базувалось близько 30 гелікоптерів, зокрема Ка-52.

Для них були потрібні паливно-мастильні матеріали, які й було знищено. Це послабить ворожі позиції й тилову підготовку перед наступом ЗСУ.

Зверніть увагу! Раніше Бердянська МВА повідомила, що в місті пролунало 11 вибухів. У районі аеропорту все горить і детонує. Крім того, туди направилась колона швидких, що свідчить про велику кількість поранених і загиблих окупантів.

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