Взрывы в обоих оккупированных городах раздались днем 1 июля. Что известно о взрывах в Мелитополе и Токмаке – читайте дальше.

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Оккупантами "тревожно", и снова загадочное "ПВО"

Мэр Мелитополя Иван Федоров В 19:35 сообщил, что взрыв слышали жители временно оккупированного города. Последствия устанавливают, однако российская пропаганда не дремлет – коллаборанты уже заявляют о работе печально известной российской ПВО.

Беспокойно было и во временно оккупированном Токмаке. Там в то же время раздались взрывы. Однако серии взрывов раздавались и раньше. По данным мониторинговой группы Monitor, во время взрывов около 16:25 зафиксировано попадание по вражескому объекту.

Последствия взрывов в обоих городах пока неизвестны, однако "горячий сезон" для захватчиков на временно оккупированной территории продолжается.

Потери врага на Таврическом направлении

Через сутки 30 июня наши воины на Таврическом направлении выполнили 1 201 огневую задачу. Только убитыми враг потерял 2 роты личного состава. Кроме того, наши воины уничтожили 14 единиц вражеской техники, в частности:

бронетранспортер;

РСЗО "Град";

противотанковую пушку МТ-12 "Рапира";

3 БПЛА "Zala";

3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";

гаубицу 2А65 "Мста-Б";

автомобильная техника.

Кроме того, наши защитники уничтожили 4 склада вражеских боеприпасов.