Вибухи в обох окупованих містах пролунали вдень 1 липня. Що відомо про вибухи в Мелітополі та Токмаку – читайте далі.
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Окупантами "тривожно", і знову загадкове "ППО"
Мер Мелітополя Іван Федоров о 19:35 повідомив, що вибух чули мешканці тимчасово окупованого міста. Наслідки встановлюють, однак російська пропаганда не дрімає – колаборанти вже заявляють про роботу сумнозвісної російської ППО.
Неспокійно було і в тимчасово окупованому Токмаку. Там в той же час пролунали вибухи. Однак серії вибухів лунали і раніше. За даними моніторингової групи Monitor, під час вибухів близько 16:25 зафіксовано влучання по ворожому об'єкту.
Наслідки вибухів в обох містах поки невідомі, однак "гарячий сезон" для загарбників на тимчасово окупованій територій продовжується.
Втрати ворога на Таврійському напрямку
За добу 30 червня наші воїни на Таврійському напрямку виконали 1 201 вогневе завдання. Тільки вбитими ворог втратив 2 роки особового складу. Крім того, наші воїни знищили 14 одиниць ворожої техніки, зокрема:
- бронетранспортер;
- РСЗВ "Град";
- протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра";
- 3 БпЛА "Zala";
- 3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
- 2 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон";
- гаубицю 2А65 "Мста-Б";
- автомобільну техніку.
Крім того, наші захисники знищили 4 склади ворожих боєприпасів.