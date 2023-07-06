Російські окупанти вже бідкаються через пожежу. Їхні істеричні повідомлення поширюють росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу "Ледь вікна не повилітали": у мережі показали відео гучної "бавовни" в Новій Москві

"Бавовна" продовжує показувати окупантам, що у них немає жодного майбутнього на тимчасово окупованій території України. Макіївку звільнять від ворога, й разом з українським прапором туди повернеться безпека для українців.

У мережі поширюють кадри з місця інциденту. На них видно, що в окупантів добряче палає. До слова, як у прямому, так і в переносному сенсі.

Нафтобаза палає у Макіївці: дивіться відео



Нафтобаза палає у Макіївці / Фото з мережі

"Бавовна" продовжує тур

"Бавовна" тим часом продовжує свій тур тимчасово окупованими територіями України. "Привіт" від неї 5 липня прилетів окупантам й у Волновасі. Там вибухи пролунали у приміщенні, яке загарбники облаштували як так звану "адміністрацію". Окупанти вже рознилися через приліт. Вони розповідають про "удар ЗСУ".

Повідомили про трьох постраждалих. Хоча, зважаючи, як Росія бреше про свої втрати, ця цифра може бути набагато вищою.