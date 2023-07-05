У Волновасі, що на Донеччині, ймовірно був приліт по будівлі "адміністрації". Це сталося ввечері у середу, 5 липня, передає 24 Канал.
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Подробиці вибуху на Донбасі
За попередніми даними, перед вибухом у будівлі перебували колаборанти. Інформація щодо можливих постраждалих та загиблих гауляйтерів уточнюється. Окупанти вже встигли звинуватити ЗСУ в нібито обстрілі "адміністрації" з РСЗВ.
Мережею ширяться фотографії з місця подій. На кадрах видно, що у 4-поверхневій будівлі повибивало скло та повилітали вікна разом із рамами. Окрім цього частково зруйновано дах. Територія навколо усіяна уламками.
Згодом ватажок бойовиків Деніс Пушилін заявив про 3 постраждалих гауляйтерів, які нібито отримали незначні травми. Кремлівський посіпака припустив, що у будівлю буцімто могла влучити крилата ракета Storm Shadow.
А російські пропагандисти заявили про пряме влучання. За їхніми словами, тепер у будівлі немає 3-го та 4-го поверхів.
У будівлі частково немає даху / Фото з соцмереж
Ще кадри з місця можливого прильоту / Фото з соцмереж
На тимчасово окупованих територіях у загарбників постійно щось вибухає
- Нещодавно було гучно у Донецьку. Вибухи лунали біля залізничного вокзалу.
- Також "бавовна" завітала до окупантів у Бердянську. Наприкінці червня там пролунало понад 10 вибухів. Після цього місцеві жителі бачили у різних частинах міста дим.
- Не так давно вибухи пролунали у пансіонаті на Арабатській Стрілці, що розташований у Генічеському районі Херсонської області. Як пояснив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков, сталося влучання по базі, яку собі там створили росіяни.