В багатьох пабліках зазначили, що удару також зазнав готель "Позитив", в якому буцімто часто відпочивав гауляйтер Херсонщини. Проте підтвердженої інформації, чи потрапив Сальдо під обстріл, немає. Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков.

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Це вже майже Крим

Він підтвердив, що влучання було в базу окупантів. Через це вони масово евакуюються з Арабатської Стрілки.

"А це вже майже Крим. Арабатська Стрілка – це та смуга, яка з'єднує материкову Україну з тимчасово окупованим півостровом. І це приємно, що росіяни так далеко відходять", – зазначив журналіст.

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Прийде інший

Стосовно того, що насправді відбулось з Сальдо – інформація суперечлива. Так, проросійський пропагандист Олег Царьов підтвердив, що поплічник окупантів потрапив під удар. За його словами, Сальдо нібито "живий" та "не поранений".

Сальдо став вже "загальним ім'ям", зважаючи на те, що він ніс. Зокрема про Арабатську Стрілку. Він хотів на ній побудувати за кілька років надсучасне місто з казино та іншими розвагами,

– нагадав Бурлаков.

Проте, якщо Сальдо зникне, на думку журналіста, насправді нічого не зміниться в управлінні режиму окупантів. На його місце прийде такий самий.

"До того ж це не перший замах на Сальдо – попередній був влітку минулого року. І зараз він знову напевно трагічно "вижив", – зауважив журналіст-міжнародник.

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