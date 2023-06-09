Про це розповіли агенти партизанського руху "Атеш". Про "бавовну" почали повідомляти близько 16:00.
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Сальдо виїхав з Генічеська
Після вибухів у Генічеську Сальдо покинув місто.
Генічеськ і Сальдо!!! Агенти "Атеш" повідомляють, що Сальдо терміново покинув Генічеськ після вибухів. Можливо, зробить кілька заяв, що він у Генічеську, і це все фейки. Стремоусов теж робив і де зараз він? Зрадники, готуйтеся,
– написали партизани.
У Генічеську сталася "бавовна" / Фото Івана Федорова
Джерела 24 Каналу повідомили, що приліт трапився по одній з баз окупантів. Район, у якому сталася "бавовна", оточили. На місце з'їхалися різні служби.
У Генічеську лунали вибухи: відео
За словами місцевих, вибухи пролунали на Арабатській стрілці. Там на одній з баз проживали росіяни. Мовиться про пансіонат або "Експрес", або "Корал".
"Арабатська стрілка. Знову окупанти палять не там де треба. Повідомляють про "Бавовнить", – зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Над містом піднявся чорний дим: відео
Про вибухи в Генічеську повідомив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку. Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області", – написав мер.
Сальдо виїхав після вибухів: відео
У Сальдо конфіскували майно: коротко
- В Офісі генпрокурора повідомили, що Сальдо добровільно став так званим "головою військово-цивільної адміністрації Херсонської області", був причетним до організації псевдореферендуму щодо виходу Херсонської області зі складу України та її приєднання до Росії, а також проводив незаконний "електоральний захід" у вересні 2022 року.
- Окрім цього, ймовірно, поплічник окупантів був ініціатором вивезення тварин з херсонського зоопарку до тимчасово окупованого Криму. Про це заявляв власник зоопарку "Тайган" Олег Зубков.
- Вищий антикорупційний суд конфіскував статки Сальдо, після чого він вже не зможе розпоряджатися майном та активами у низці компаній.
- Зокрема, конфіскували ПАТ "Каштан", яке займається видобутком декоративного та будівельного каменю, вапняку та інших матеріалів. Також зрадник втратив доступ до 30% транспортної компанії "Дельта Сервіс".
- Заарештували й об'єкти нерухомості Сальдо – кілька земельних ділянок, готель, 3-поверховий будинок площею 226 квадратних метрів, квартири в Херсоні, Одесі, Ялті, Ореанді, а також автомобіль Volvo XC90.