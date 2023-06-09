Об этом рассказали агенты партизанского движения "Атеш". О "хлопке" начали сообщать около 16:00.
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Сальдо уехал из Геническа
После взрывов в Геническе Сальдо покинул город.
Геническ и Сальдо!!! Агенты "Атеш" сообщают, что Сальдо срочно покинул Геническ после взрывов. Возможно, сделает пару заявлений, что он в Геническе, и это все фейки. Стремоусов тоже так делал и где он? Предатели, готовьтесь,
– написали партизаны.
В Геническе произошел "хлопок" / Фото Ивана Федорова
Источники 24 Канала сообщили, что прилет случился по одной из баз оккупантов. Район, в котором произошел "хлопок", окружили. На место съехались разные службы.
В Геническе раздавались взрывы: видео
По словам местных, взрывы прогремели на Арабатской стрелке. Там на одной из баз проживали россияне. Речь идет о пансионате либо "Экспресс", либо "Коралл".
"Арабатская стрелка. Снова оккупанты курят не там где надо. Сообщают о "хлопке", – отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Над городом поднялся черный дым: видео
О взрывах в Геническе сообщил и городской глава Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупантам Азовского побережья не до отдыха. Сезон летнего хлопка добрался до пока оккупированного Геническа Херсонской области", – написал мэр.
Сальдо уехал после взрывов: видео
У Сальдо конфисковали имущество: коротко
- В Офисе генпрокурора сообщили, что Сальдо добровольно стал так называемым "председателем военно-гражданской администрации Херсонской области", был причастен к организации псевдореферендума относительно выхода Херсонской области из состава Украины и ее присоединения к России, а также проводил незаконное "электоральное мероприятие" в сентябре 2022 года.
- Кроме этого, вероятно, приспешник оккупантов был инициатором вывоза животных из херсонского зоопарка во временно оккупированный Крым. Об этом заявлял владелец зоопарка "Тайган" Олег Зубков.
- Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество Сальдо, после чего он уже не сможет распоряжаться имуществом и активами в ряде компаний.
- В частности, конфисковали ПАО "Каштан", занимающееся добычей декоративного и строительного камня, известняка и других материалов. Также предатель потерял доступ к 30% транспортной компании "Дельта Сервис".
- Арестовали и объекты недвижимости Сальдо – несколько земельных участков, гостиницу, 3-этажный дом площадью 226 квадратных метров, квартиры в Херсоне, Одессе, Ялте, Ореанде, а также автомобиль Volvo XC90.