Во вторник, 9 мая, стало известно, что суд арестовал имущество коллаборанта Сальдо. Среди конфискованных активов – компания ПАО "Каштан", которая занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка и других материалов, а также 30% транспортной компании "Дельта Сервис".
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Какие еще активы потерял Сальдо
Были конфискованы несколько объектов недвижимости предателя. В частности, гостиница и трехэтажный дом в Херсоне, площадью 226 квадратных метров, квартиры в Херсоне и Одессе, квартиры в Ялте, квартира с двумя паркоместами в Ореанде. Изъяли у Сальдо и автомобиль Volvo XC90 и несколько земельных участков.
Мы также надеемся, что Сальдо не только потеряет активы, но и ответит за государственную измену,
– написали в Центре противодействия коррупции.
Однако суд отказался налагать арест на имущество, зарегистрированное на дочь Сальдо, в частности, активы в:
- ООО "Бебко" - сети автосалонов, которая является дилером автомобилей Volvo;
- ООО "Конка" – компании, специализирующейся на организации досуга.
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Больше об обвинениях
- В Офисе генпрокурора отмечали, что Сальдо добровольно стал так называемым "председателем военно-гражданской администрации Херсонской области".
- Кроме того, он причастен к организации псевдореферендума относительно выхода Херсонской области из состава Украины и "присоединения" к вражескому государству. Проходил незаконное "электоральное мероприятие" в сентябре 2022 года.
- Вместе с тем, вероятно, Сальдо был инициатором вывоза животных из зоопарка Херсона во временно оккупированный Крым. Об этом заявлял владелец зоопарка "Тайган" Олег Зубков.