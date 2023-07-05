В Волновахе на Донетчине вероятно был прилет по зданию "администрации". Это произошло вечером в среду, 5 июля, передает 24 Канал.

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Подробности взрыва на Донбассе

По предварительным данным, перед взрывом в здании находились коллаборанты. Информация о возможных пострадавших и погибших гауляйтерах уточняется. Оккупанты уже успели обвинить ВСУ в якобы обстреле "администрации" из РСЗО.

Обратите внимание! ВСУ официально не комментировали этот взрыв.

Сетью распространяются фотографии с места событий. На кадрах видно, что в 4-этажном здании выбило стекло и вылетели окна вместе с рамами. Кроме этого частично разрушена крыша. Территория вокруг усеяна обломками.

Впоследствии главарь боевиков Денис Пушилин заявил о трех пострадавших гауляйтерах, якобы получивших незначительные травмы. Кремлевский прихвостень предположил, что в здание вроде бы могла попасть крылатая ракета Storm Shadow.

А российские пропагандисты заявили о прямом попадании. По их словам, теперь у здания нет 3-го и 4-го этажей.



У здания частично нет крыши / Фото из соцсетей



Еще кадры с места возможного прилета / Фото из соцсетей

На временно оккупированных территориях у захватчиков постоянно что-то взрывается