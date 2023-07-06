Відповідні кадри вже ширяться мережею, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що напередодні в Макіївці під Донецьком також пролунали вибухи.
До теми У мережі показали момент влучання в склад боєприпасів у Макіївці: яскраве відео
У Макіївку завітала "бавовна"
На оприлюднених кадрах можна побачити, що зранку 6 липня місто накрив чорний густий дим. У мережі повідомляють про новий удар по обʼєкту російських терористів у Макіївці.
У тимчасово окупованій Макіївці третій день поспіль ефективно знищують логістику ворога,
– кажуть очевидці.
Вибухи у Макіївці 6 липня: дивіться відео
У Макіївку часто приходить "бавовнятко": що відомо
- 4 липня ввечері в Макіївці під Донецьком пролунали вибухи. Наші захисники знищили великий запас паливо-мастильних матеріалів ворога.
- Припускають, що вибух пролунав на Ясиновському коксохімічному заводі. Він розміщений на північних околицях Макіївки та за менше ніж 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення та найближчих тилів, з яких могла б працювати артилерія.
- У мережі показали яскраве відео влучання.
- Окрім цього, у тимчасово окуповану Макіївку увечері 5 липня навідалася "бавовна". Вона вирішила забрати у загарбників нафтобазу.
- Згодом у мережі поширили кадри з місця інциденту. На них видно, що в окупантів добряче палає.