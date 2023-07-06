Відповідні кадри вже ширяться мережею, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що напередодні в Макіївці під Донецьком також пролунали вибухи.

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У Макіївку завітала "бавовна"

На оприлюднених кадрах можна побачити, що зранку 6 липня місто накрив чорний густий дим. У мережі повідомляють про новий удар по обʼєкту російських терористів у Макіївці.

У тимчасово окупованій Макіївці третій день поспіль ефективно знищують логістику ворога,

– кажуть очевидці.

Вибухи у Макіївці 6 липня: дивіться відео

У Макіївку часто приходить "бавовнятко": що відомо