Соответствующие кадры уже распространяют в сети, информирует 24 Канал. Напомним, что накануне в Макеевке под Донецком также раздались взрывы.
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Макеевку посетил "хлопок"
На обнародованных кадрах можно увидеть, что с утра 6 июля город накрыл черный густой дым. В сети сообщают о новом ударе по объекту российских террористов в Макеевке.
Во временно оккупированной Макеевке третий день эффективно уничтожают логистику врага,
– говорят очевидцы.
Взрывы в Макеевке 6 июля: смотрите видео
В Макеевку часто приходит "хлопок": что известно
- 4 июля вечером в Макеевке под Донецком раздались взрывы. Наши защитники уничтожили большой запас горюче-смазочных материалов врага.
- Предполагается, что взрыв прогремел на Ясиновском коксохимическом заводе. Он расположен на северных окраинах Макеевки и менее чем в 20 километрах от линии боевого столкновения и ближайших тылов, из которых могла бы работать артиллерия.
- В сети показали яркое видео попадания.
- Кроме этого, во временно оккупированную Макеевку вечером 5 июля пришел "хлопок". Он решил забрать у захватчиков нефтебазу.
- Позже в сети распространили кадры с места инцидента. На них видно, что у оккупантов сильно пылает.