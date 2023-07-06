Соответствующие кадры уже распространяют в сети, информирует 24 Канал. Напомним, что накануне в Макеевке под Донецком также раздались взрывы.

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Макеевку посетил "хлопок"

На обнародованных кадрах можно увидеть, что с утра 6 июля город накрыл черный густой дым. В сети сообщают о новом ударе по объекту российских террористов в Макеевке.

Во временно оккупированной Макеевке третий день эффективно уничтожают логистику врага,
– говорят очевидцы.

Взрывы в Макеевке 6 июля: смотрите видео

В Макеевку часто приходит "хлопок": что известно

  • 4 июля вечером в Макеевке под Донецком раздались взрывы. Наши защитники уничтожили большой запас горюче-смазочных материалов врага.
  • Предполагается, что взрыв прогремел на Ясиновском коксохимическом заводе. Он расположен на северных окраинах Макеевки и менее чем в 20 километрах от линии боевого столкновения и ближайших тылов, из которых могла бы работать артиллерия.
  • В сети показали яркое видео попадания.
  • Кроме этого, во временно оккупированную Макеевку вечером 5 июля пришел "хлопок". Он решил забрать у захватчиков нефтебазу.
  • Позже в сети распространили кадры с места инцидента. На них видно, что у оккупантов сильно пылает.