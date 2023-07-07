Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що росіяни застосовують всі можливі способи для збереження Кримського мосту.

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Кутові відбивачі – це пірамідки, які під час опромінення дають певну сигнатуру зворотного сигналу. Їх використовують лише проти ракет з головками радіолокаційного наведення.

Як росіяни намагаються захистити Кримський міст від ракет Storm Shadow: дивіться відео

Ніяк не вплинуть

У далекобійних ракет Storm Shadow інфрачервона головка самонаведення й на них не діють сигнали кутових відбивачів. Ці відбивачі можуть вплинути, наприклад, на ракети типу "Гарпун" чи "Нептун".

До цілі Storm Shadow іде по сигналах закладених всередині й уточнюється по супутниках GPS, а під час надходження до цілі ракета робить гірку й перемикається на теплову головку. А далі звіряє тепловий сигнал від мосту, корабля чи будь-якої іншої цілі,

– пояснив льотчик-інструктор.

Storm Shadow ідуть по тепловій сигнатурі, тому кутові відбивачі ніяк на них не вплинуть. До того ж ці відбивачі не вплинуть на ATACMS чи ті ракети, які будуть нам передані з корекцією по супутниках.

"Вони (росіяни – 24 Канал) чекають удару по Кримському мосту. Правильно чекають, якщо нам не заборонять це зробити", – додав Світан.

Яка ситуація довкола Кримського мосту