Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що росіяни застосовують всі можливі способи для збереження Кримського мосту.
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Кутові відбивачі – це пірамідки, які під час опромінення дають певну сигнатуру зворотного сигналу. Їх використовують лише проти ракет з головками радіолокаційного наведення.
Як росіяни намагаються захистити Кримський міст від ракет Storm Shadow: дивіться відео
Ніяк не вплинуть
У далекобійних ракет Storm Shadow інфрачервона головка самонаведення й на них не діють сигнали кутових відбивачів. Ці відбивачі можуть вплинути, наприклад, на ракети типу "Гарпун" чи "Нептун".
До цілі Storm Shadow іде по сигналах закладених всередині й уточнюється по супутниках GPS, а під час надходження до цілі ракета робить гірку й перемикається на теплову головку. А далі звіряє тепловий сигнал від мосту, корабля чи будь-якої іншої цілі,
– пояснив льотчик-інструктор.
Storm Shadow ідуть по тепловій сигнатурі, тому кутові відбивачі ніяк на них не вплинуть. До того ж ці відбивачі не вплинуть на ATACMS чи ті ракети, які будуть нам передані з корекцією по супутниках.
"Вони (росіяни – 24 Канал) чекають удару по Кримському мосту. Правильно чекають, якщо нам не заборонять це зробити", – додав Світан.
Яка ситуація довкола Кримського мосту
- У жовтні 2022 року на Кримському мосту стався вибух. Наслідки пошкодження ліквідовували протягом кількох місяців.
- Через страх нових вибухів російська влада влаштовує перевірки автівок, що мають рухатись по Кримському мосту та на півострів. Через це виникли величезні затори на переправі.
- 4 липня російський диктатор Владімір Путін провів нараду щодо розв'язання проблеми заторів на Кримському мосту з боку Краснодарського краю. На нараді вирішили розглянути умови щодо можливості використання транспортного коридору до Криму через окуповані Росією території.
- Крім того, окупанти побоюються, що підірвати Кримській міст можуть вагнерівці, які на чолі з Євгєнієм Пригожиним нещодавно намагалися вчинити заколот в Росії.