Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. На його думку, Росія використовує своїх громадян як живий щит.

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Росія підставляє під удар своє населення

Росіяни створили 13-кілометрову чергу, щоб захистити Керченський міст. Вони вважають, що Україна прагнутиме обмежити підвіз резервів на півострів.

"Керченський міст для росіян є об’єктом ризикованим. Тому вони створюють цю штучну чергу, убезпечуючи цей міст від якихось спроб знищення", – переконаний Подоляк.

Радник ОПУ нагадав знамениту концепцію Путіна, згідно з якою російська армія "буде стояти за жінками з дітьми та вести бойові дії". І Росія вчергове вдалась до цього, використовуючи дітей та жінок для захисту інфраструктурного об'єкта.

Незаконний перетин Керченської протоки

На думку Подоляка, росіяни, які стоять у черзі на Кримському мосту, не є туристами. Адже вони приїздять до Криму, розуміючи, що це окупована територія, захоплена російською армією. Відповідно, такі росіяни беруть участь злочинах свого уряду.

"В момент, коли Україна поверне Крим, ми проаналізуємо, хто там перебував. Тоді всі, хто сьогодні їдуть полежати на пляжі, понесуть відповідне юридичне покарання" – переконаний радник ОПУ.

В рамках міжнародного права усі суб’єкти, які переходять по Керченському мосту є безумовними порушниками юридичних нормативів. Вони маскують його від можливих ударів, а тому їх не можна називати туристами.

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