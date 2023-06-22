Так, у кримський "Артек" планують відправити 560 дітей з Бєлгородської області. Про це цинічно заявив глава регіону В’ячеслав Гладков, інформує 24 Канал.

До теми Росія у Криму створює живий щит з дітей: до "Артеку" відправили "мальчіка Фьодора" з Брянщини

Росія масово відправляє дітей в "Артек", попри небезпеку

За словами Гладкова, 22 червня 160 дітей з Бєлгородської області їдуть до "Артеку". Загалом у таборі цього року буде 560 дітей з російського регіону.

Зауважимо, що зараз відпочивати на Чорному морі дуже небезпечну. Через підрив терористами Каховської ГЕС море було забруднене не тільки звичайними предметами та вибуховими мінами, а й трупами тварин.

До того ж у тимчасово окупований Крим часто приходить погостити "бавовнятко". У багатьох населених пунктах півострова лунають потужні вибухи, що іноді призводить до смертельних наслідків.

У Криму окупанти хочуть використати дітей як живий щит

Нагадаємо, що до кримського табору "Артек" загарбники намагаються заманити дітей віком 12 – 13 років. Окупанти пропонують путівку до табору переможцям міжнародних конкурсів, у яких беруть участь колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Єгипту, Таджикистану та Вірменії.

Як повідомлялось, школярі з Астани, Тараза та Шимкента проведуть на березі Чорного моря 24 дні. Цікаво, що з огляду не лише дотримання українського законодавства, а й безпеки самих дітей, адже у Криму все частіше стала розквітати "бавовна".

У такий спосіб, терористи хочуть перетворити дітей з інших країн на живий щит перед можливим контрнаступом ЗСУ.

До речі, "героя з Брянщини" Федора росіяни відправили в дитячий табір "Артек" у тимчасово окупованому Криму. Хлопець сказав, що "дуже радий" відвідати захоплений півострів.