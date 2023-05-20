Про це повідомив голова комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас. За його словами, росіяни вдаються до таких дій з певних причин.

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Як окупанти у Криму хочуть використати дітей

Так, до кримського табору "Артек" загарбники намагаються заманити дітей віком 12 – 13 років. Окупанти пропонують путівку до табору переможцям міжнародних конкурсів, у яких беруть участь колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Єгипту, Таджикистану та Вірменії.

Терористи вдаються до таких дій з двох причин. По-перше, скласти враження про легітимність окупації Криму, а, по-друге, перетворити дітей з інших країн на живий щит перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Кащюнас наголосив, що уряди цих та інших держав повинні захистити своїх дітей і не дозволити Росії "прикривати" дітьми свої злочини.

Казахстан відправив дітей у тимчасово окупований Крим

3 травня стало відомо, що десять переможців казахстанського конкурсу юних читців "Жива класика" відправили до українського "Артеку", де відбудеться фінал конкурсу. Сам "Артек" розташовується на побережжі тимчасово окупованого українського півострова.

Так, школярі з Астани, Тараза та Шимкента проведуть на березі Чорного моря 24 дні. Цікаво, що з огляду не лише дотримання українського законодавства, а й безпеки самих дітей, адже у Криму все частіше стала розквітати "бавовна".