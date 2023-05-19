Російські медіа інформують, що влітку 2023 року відразу 700 дітей з Брянської області поїдуть до кримських таборів і санаторіїв, пише 24 Канал. Відповідну інформацію повідомив директор департаменту освіти і науки Владімір Оборотов.
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Діти добиратимуться до Криму літаками
У повідомленні мовиться, що нібито вже є домовленість з трьома санаторіями Криму та міста Севастополя, які готові прийняти брянських дітей.
Зокрема, це оздоровчий табір "Дельфін" у Піщаному, спортивно-оздоровчий центр "Гераклея" в Севастополі та дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Кристал" в Алушті.
Дітей супроводжуватимуть у дорозі медики. Школярі добиратимуться до Криму не тільки в поїздах, але й літаках. Цинічно, що Росія на тлі ракетних атак проти України готова посадити дітей у літак.
Для чого Росії діти в окупованому Криму
- Депутат литовського Сейму Лаурінас Кащюнас заявив, що Росія навмисно звозить дітей в окупований Крим, щоб використати їх як живий щит для захисту від контрнаступу України.
- За його словами, Росія використовує дітей як заручників перед майбутньою контрнаступальною операцією української армії, в якій, ймовірно, буде задіяний окупований Крим.
- Лаурінас Кащюнас зазначив, що Росія навіть хоче відправляти в окупований Крим іноземних дітей. Зокрема, Росія планує звозити іноземних дітей під прикриттям музичного конкурсу.
- Кремль активізував відповідну діяльність у багатьох країнах, серед яких Казахстан, Ізраїль, Бельгія, Марокко, Таджикистан, Єгипет, Вірменія та інші. Литовський депутат закликав завадити планам Росії.
- Водночас 3 травня до Криму вже відправилися діти з Казахстану. Поїздкою на окупований півострів нагородили переможців казахстанського етапу конкурсу юних читців "Жива класика".
- Десятеро переможців конкурсу відправилися в "Артек", де нібито відбудеться фінал конкурс. Школярі з Астани, Тараза та Шимкента проведуть у Криму 24 дні.