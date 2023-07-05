Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов дав зрозуміти, що 22 червня у районі тимчасово окупованого Чонгару "бавовна" сталася через застосування нашими захисниками ракет Storm Shadow. ЗСУ вдарили ними не по одному мосту, а по кількох.
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Наскільки Storm Shadow є ефективними
Олексій Громов заявив, що пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару є свідченням ефективності Storm Shadow. Ці крилаті ракети класу "повітря-земля" допомогли ускладнити постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів для росіян.
Також завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом перебувають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів противника,
– додав він.
За його словами, за допомогою Storm Shadow наші захисники мають можливість знищувати критично важливі військові об’єкти російських загарбників на відстані до 250 кілометрів.
Останні новини про "бавовну" у Чонгарі
- Наприкінці червня розвідка Великої Британії опублікувала звіт з аналізом дій ЗСУ. У ньому пояснюється, що Сили оборони вдарили по переправах в районі Чонгару, бо окупанти їх використовували для перекидання своїх сил на Південь України.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк нещодавно повідомила про спроби росіян відремонтувати переправи біля Чонгару та навела аналогію з Антонівським мостом. За її словами, Чонгарський міст перебуває під вогневим контролем ЗСУ, тому там ускладнений рух.
- Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що після вибухів у Чонгарі загарбники розглядають сценарій відходу з Криму. Частина окупаційної адміністрації вивезла з півострова свої активи та сім'ї.