Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов дав зрозуміти, що 22 червня у районі тимчасово окупованого Чонгару "бавовна" сталася через застосування нашими захисниками ракет Storm Shadow. ЗСУ вдарили ними не по одному мосту, а по кількох.

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Наскільки Storm Shadow є ефективними

Олексій Громов заявив, що пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару є свідченням ефективності Storm Shadow. Ці крилаті ракети класу "повітря-земля" допомогли ускладнити постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів для росіян.

Також завдяки цим ракетам під постійним вогневим впливом перебувають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів противника,

– додав він.

За його словами, за допомогою Storm Shadow наші захисники мають можливість знищувати критично важливі військові об’єкти російських загарбників на відстані до 250 кілометрів.

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