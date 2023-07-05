Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов дал понять, что 22 июня в районе временно оккупированного Чонгара "хлопок" случился из-за применения нашими защитниками ракет Storm Shadow. ВСУ ударили ими не по одному мосту, а по нескольким.
К теме Мы накануне кардинальных перемен относительно Крыма, – Чубаров объяснил важность Чонгарского моста
Насколько Storm Shadow являются эффективными
Алексей Громов заявил, что повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара является свидетельством эффективности Storm Shadow. Эти крылатые ракеты класса "воздух-земля" помогли усложнить поставки боеприпасов и других материально-технических средств для россиян.
Также благодаря этим ракетам под постоянным огневым влиянием находятся пункты управления и хранения материально-технических средств противника,
– добавил он.
По его словам, с помощью Storm Shadow наши защитники могут уничтожать критически важные военные объекты российских захватчиков на расстоянии до 250 километров.
Последние новости о "хлопке" в Чонгаре
- В конце июня разведка Великобритании опубликовала отчет с анализом действий ВСУ. В нем объясняется, что Силы обороны ударили по переправам в районе Чонгара, потому что оккупанты их использовали для переброски своих сил на Юг Украины.
- Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно сообщила о попытках россиян отремонтировать переправы возле Чонгара и привела аналогию с Антоновским мостом. По ее словам, Чонгарский мост находится под огневым контролем ВСУ, поэтому там затруднено движение.
- Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что после взрывов в Чонгаре захватчики рассматривают сценарий ухода из Крыма. Часть оккупационной администрации вывезла с полуострова свои активы и семьи.