Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов дал понять, что 22 июня в районе временно оккупированного Чонгара "хлопок" случился из-за применения нашими защитниками ракет Storm Shadow. ВСУ ударили ими не по одному мосту, а по нескольким.

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Насколько Storm Shadow являются эффективными

Алексей Громов заявил, что повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара является свидетельством эффективности Storm Shadow. Эти крылатые ракеты класса "воздух-земля" помогли усложнить поставки боеприпасов и других материально-технических средств для россиян.

Также благодаря этим ракетам под постоянным огневым влиянием находятся пункты управления и хранения материально-технических средств противника,

– добавил он.

По его словам, с помощью Storm Shadow наши защитники могут уничтожать критически важные военные объекты российских захватчиков на расстоянии до 250 километров.

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