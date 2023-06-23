Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что ожидает освобождения Крыма уже в этом году.
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Разрушение логистики россиян
Рефат Чубаров отметил, что сейчас на Юге происходит разрушение логистики оккупантов, уничтожаются склады. Сейчас важно усложнить поставки техники и боеприпасов, чтобы враг не мог проводить свои операции.
По-моему, все это подводит к тому, что мы накануне очень кардинальных изменений, связанных с Крымом. Мы ожидаем в этом году освобождения Крыма. Надеемся на ВСУ,
– сказал председатель Меджлиса.
Чубаров о важности Чонгарского моста: смотрите видео
Удар по Чонгарскому мосту: главное
- Утром 22 июня появилась информация о попадании по некоторым мостам между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. Под атаку попал и Чонгарский мост, который превратился в решето.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что на оккупантов ожидает сезон "хлопка", и он будет очень горячим. По ее словам, все продвигается по плану. Он состоит в том, чтобы истощать врага, лишать его возможностей пополнять свои ресурсы и не давать ему возможность прийти в себя.
- Гуменюк подчеркнула, что ВСУ рушат не инфраструктуру, а планы врага. По ее словам, логистика россиян будет подорвана, а возможности ее пополнения будут минимизированы.
- Коллаборант Владимир Сальдо записал видеообращение с Чонгарского моста. Он пригрозил Одесской области и Молдове ударами. Интересно, что он внезапно заговорил по-украински во время обращения.
- Пресссекретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию в Чонгаре. Он переадресовал вопросы министерству обороны страны-агрессоры.