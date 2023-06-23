Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он подчеркнул, что ожидает освобождения Крыма уже в этом году.

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Разрушение логистики россиян

Рефат Чубаров отметил, что сейчас на Юге происходит разрушение логистики оккупантов, уничтожаются склады. Сейчас важно усложнить поставки техники и боеприпасов, чтобы враг не мог проводить свои операции.

По-моему, все это подводит к тому, что мы накануне очень кардинальных изменений, связанных с Крымом. Мы ожидаем в этом году освобождения Крыма. Надеемся на ВСУ,

– сказал председатель Меджлиса.

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