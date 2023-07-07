К слову, поддерживает оккупантов всего 5% всего населения. По информации мэра Мелитополя, более 35% – заявили, что ждут деоккупацию.
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"Атеш" проник в росгвардию
Партизаны сообщили, что агенты смогли вступить в росгвардию в Мелитополе, чтобы знать о планах врага. По их словам, российские захватчики даже не подозревают, кто работает рядом с ними.
Россияне даже не подозревают, кто среди них. С каждым днем все больше военнослужащих России переходят на верную сторону. Мы собираем информацию, готовим мероприятия и саботируем приказы,
– сообщили в "Атеше".
Агенты "Атеш" в подразделении росгвардии / фото "Атеш"
Какая ситуация в оккупированном Мелитополе: последние новости
- Россияне на временно оккупированных территориях несут немалые потери. Чтобы скрыть это, на территории детского санатория разместили мобильные крематории. Там сжигают тела погибших, вонь от которых ощущается в разных уголках города.
- В течение 28 – 29 июня в Мелитополе были мощные взрывы. Мэр города заявил, что "хлопок" расцвел в депо, где хранились боеприпасы, и на военной базе.
- Из-за своего бессилия оккупанты продолжают давление на гражданское население. Вечером 28 июня захватчики задержали по неизвестным причинам одного из местных жителей и начали тащить по улице. Мужчина начал сопротивляться, а впоследствии – кричал на всю улицу "Слава Украине".
- Взрывы в Мелитополе явление достаточно распространено. На днях раньше "хлопок" посетил вражеский состав боекомплекта. Оккупанты традиционно заявляли о работе ПВО, но она, очевидно, была безрезультатной.
- Иван Федоров также сообщал, что 22 июня "хлопок" посетил и военную базу оккупантов. И хотя захватчики оправдывались, что взрывы – это якобы "работа ПВО", однако черный дым и количество скорых, уехавших на место "прилета", свидетельствуют об обратном.