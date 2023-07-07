До слова, підтримує окупантів всього 5% від всього населення. За інформацією мера Мелітополя, понад 35% – заявили, що чекають на деокупацію.
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"Атеш" проник до росгвардії
Партизани повідомили, що агенти змогли вступити до росгвардії у Мелітополі, аби знати про плани ворога. За їх словами, російські загарбники навіть не підозрюють, хто працює поряд з ними.
Росіяни навіть не підозрюють, хто є серед них. З кожним днем все більше військовослужбовців Росії переходять на правильну сторону. Ми збираємо інформацію, готуємо заходи та саботуємо накази,
– повідомили в "Атеш".
Агенти "Атеш" в підрозділі росгвардії / фото "Атеш"
Яка ситуація в окупованому Мелітополі: останні новини
- Росіяни на тимчасово окупованих територіях зазнають чималих втрат. Щоб приховати це, на території дитячого санаторію розташували мобільні крематорії. Там спалюють тіла загиблих, сморід від яких відчувається у різних куточках міста.
- Протягом 28 – 29 червня у Мелітополі були потужні вибухи. Мер міста заявив, що "бавовна" розквітла в депо, де зберігали боєприпаси, та на військовій базі.
- Через своє безсилля окупанти продовжують тиск на цивільне населення. Увечері 28 червня загарбники затримали з невідомих причин одного з місцевих жителів й почали тягти його вулицею. Чоловік почав чинити спротив, а згодом – кричав на всю вулицю "Слава Україні".
- Вибухи у Мелітополі явище досить поширене. Днями раніше "бавовна" завітала на ворожий склад боєкомплекту. Окупанти традиційно заявляли про роботу ППО, але вона, вочевидь, була безрезультатною.
- Іван Федоров також повідомляв, що 22 червня "бавовна" завітала й на військову базу окупантів. І хоча загарбники виправдовувалися. що вибухи – це нібито "робота ППО", проте чорний дим та кількість швидких, які поїхали на місце "прильоту", свідчать про протилежне.