До слова, підтримує окупантів всього 5% від всього населення. За інформацією мера Мелітополя, понад 35% – заявили, що чекають на деокупацію.

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"Атеш" проник до росгвардії

Партизани повідомили, що агенти змогли вступити до росгвардії у Мелітополі, аби знати про плани ворога. За їх словами, російські загарбники навіть не підозрюють, хто працює поряд з ними.

Росіяни навіть не підозрюють, хто є серед них. З кожним днем все більше військовослужбовців Росії переходять на правильну сторону. Ми збираємо інформацію, готуємо заходи та саботуємо накази,

– повідомили в "Атеш".



Агенти "Атеш" в підрозділі росгвардії / фото "Атеш"

Яка ситуація в окупованому Мелітополі: останні новини