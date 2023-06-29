Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону, що вибухи почались ще орієнтовно опівночі в ніч проти 28 червня та продовжувались до вечора цього дня. Тобто для окупантів ситуація була наднапружена і в тимчасово окупованому Мелітополі, і загалом – в Запорізькій області, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Мелітополі

Все розпочалося приблизно опівночі (28 червня – 24 Канал), коли більш ніж 5 вибухів пролунало в тимчасово окупованому Мелітополі. Продовжувалось це о 10 ранку, і закінчився день для ворога з вибухами, які пролунали приблизно о 20,

– розповів очільник міста.

За його словами, перш за все є наслідки для нашого цивільного населення через діряву ППО ворога. Адже уламки ворожої протиповітряної оборони впали в центральному парку культури імені Горького в Мелітополі.

Проте для ворога також були наслідки, зокрема, для депо, яке ворог використовує для логістики озброєння та боєприпасів з Криму. Після цього окупанти трохи не будуть застосовувати в логістиці мелітопольське депо та транспорт, який там є.

Також вибухи пролунали:

на території військової бази , яку ворог захопив в авіамістечку;

, яку ворог захопив в авіамістечку; поблизу села Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.

"Ми бачимо таку тенденцію – ворог вважає наше місто глибоким тилом для себе, але вчорашній день (28 червня – 24 Канал) показав, що не може він вважати його таким і точно буде знищуватись ворожа міць. А ще одна ілюстрація того, що відбувалось вчора – це попри те, що ворог намагається погасити той спротив, який чиниться на тимчасово окупованій Мелітопольщині, він однаково є – наші спецслужби точно знають про все, що відбувається на території тимчасово окупованого Мелітополя і ворогу точно не вдасться зламати наш спротив", – заявив Федоров.

Хоча додав, що варто визнати – останніми тижнями посилились репресії на тимчасово окупованій території й ворог намагається зробити все можливе, щоб зупинити спротив.

Вибухи в Мелітополі: коротко