По имеющейся информации, казарма кадыровцев находилась на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Рассказал об этом советник городского головы Петр Андрющенко.

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Кадыровцев тайком везли в сторону Донецка

Предварительно стало известно, что раненых кадыровцев тайком увозили в направлении Донецка. Андрющенко предположил, что это может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. В общем, детали уточняют.

Он также обратил внимание на российскую медиасреду. Согласно тому, что пишут в ней, поражение можно сравнить с "Юрьевским хлопком". Тогда его тоже пытались массированно маскировать под "работу ПВО". В случае с прилетом в Мариуполе происходит то же самое.

Напомним, что месяц назад прозвучали взрывы на военных объектах России в Юрьевке, что неподалеку от Мариуполя. Любопытно, что всех коллаборантов, помогавших россиянам, арестовали. Такова цена измены.

Тем временем тревожно было для оккупантов на Херсонщине. По имеющейся информации, они обстреляли позиции своих же земляков.

Россияне забавляются в friendly fire

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютьюб-канале. По его словам, оккупанты подумали, что на левом берегу ВСУ. Именно поэтому начали открывать огонь. Правда, били они по своим.

Крики, визг, брань – пока не использовали все боеприпасы, российская артиллерия не остановилась. Опорник уничтожили полностью, перебили достаточное количество своей пехоты,

– отметил Жданов.

Следует понимать, что артиллерия России атакует эти районы непрерывно. Так что попадания по своим – не редкость среди оккупантов.

Олег Жданов добавил, что у врага наблюдаются проблемы со связью. Прямой коммуникации между определенными группами нет. Следовательно, оккупанты используют специального человека, который передает сообщения между ними. Поэтому возникает задержка информации. Как следствие – friendly fire.