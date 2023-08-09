И даже пытаются "влить" "новый" город в большую российскую семью. Так, оккупанты назначили Мариуполю город-побратим. Им стал чеченский Грозный.

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Совместная судьба

8 августа глава оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун и мэр чеченского Грозного Хас-Магомед Кадыров подписали так называемое соглашение о породнении.

В подписанном соглашении говорится, что города обещают "дружить" и сотрудничать в сфере образования, культуры, спорта и т.д.

Цинизм так называемого "родства" состоит в том, что оба города были разрушены Россией, а затем ею "восстановлены".

Когда-то в Первую и Вторую чеченскую войны Грозный также был разрушен. Тысячи гражданских тогда погибли. А потом началась его "скрытая" оккупация - он оказался под сапогом московского ставленника Рамзана Кадырова.

Справка : Первая чеченская война (1994 – 1996) – военный конфликт между Россией и Чеченской Республикой Ичкерией, происходивший преимущественно на территории Чечни. Вторая чеченская война (1999 – 2009) – продолжение конфликта.

Уничтожают, а затем "восстанавливают"

Особый вид российского извращения – это сначала уничтожить, а затем пытаться восстановить, тешась своим "великодушием".

Россияне беспощадно сначала стерли с лица земли оба города, а затем цинично принялись исполнять роль "восстановителей".

Так, в Мариуполе они разбирают сожженные дома и вместе с остатками тел их погибших жителей вывозят на мусорную свалку. В то же время возводят бетонные сооружения, в которых почти никто не живет – некому. Поэтому оккупанты вынуждены завозить в город мигрантов и поощрять поселяться здесь российских граждан. Чтобы потом в пропагандистском ролике показывать, как в Мариуполь "возвращается жизнь".

Они снимают свои сюжеты, хвастаясь благими намерениями "восстановить" город. Без стыда рассказывают, сколько средств вливают в оскверненный ими Мариуполь. То же самое в свое время делали с Грозным.

Мариуполь в оккупации