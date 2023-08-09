И даже пытаются "влить" "новый" город в большую российскую семью. Так, оккупанты назначили Мариуполю город-побратим. Им стал чеченский Грозный.
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Совместная судьба
8 августа глава оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун и мэр чеченского Грозного Хас-Магомед Кадыров подписали так называемое соглашение о породнении.
В подписанном соглашении говорится, что города обещают "дружить" и сотрудничать в сфере образования, культуры, спорта и т.д.
Цинизм так называемого "родства" состоит в том, что оба города были разрушены Россией, а затем ею "восстановлены".
Когда-то в Первую и Вторую чеченскую войны Грозный также был разрушен. Тысячи гражданских тогда погибли. А потом началась его "скрытая" оккупация - он оказался под сапогом московского ставленника Рамзана Кадырова.
Уничтожают, а затем "восстанавливают"
Особый вид российского извращения – это сначала уничтожить, а затем пытаться восстановить, тешась своим "великодушием".
Россияне беспощадно сначала стерли с лица земли оба города, а затем цинично принялись исполнять роль "восстановителей".
Так, в Мариуполе они разбирают сожженные дома и вместе с остатками тел их погибших жителей вывозят на мусорную свалку. В то же время возводят бетонные сооружения, в которых почти никто не живет – некому. Поэтому оккупанты вынуждены завозить в город мигрантов и поощрять поселяться здесь российских граждан. Чтобы потом в пропагандистском ролике показывать, как в Мариуполь "возвращается жизнь".
Они снимают свои сюжеты, хвастаясь благими намерениями "восстановить" город. Без стыда рассказывают, сколько средств вливают в оскверненный ими Мариуполь. То же самое в свое время делали с Грозным.
Мариуполь в оккупации
- Оккупанты открыли в городе супермаркет, где недавно были похоронены тела убитых жителей города.
- Россияне следят за жителями Мариуполя, пытаясь выявить тех, у кого есть проукраинские взгляды. Особенно внимательно они наблюдают за подростками.
- Оккупанты продолжают грабить разрушенный город. Они везут похищенные из мариупольских домов краны, умывальники и кирпич в Россию, чтобы там их продать.
- В город завозят российских граждан. Их расселяют по квартирам эвакуированных жителей.