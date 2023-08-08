Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что этот проспект планируют переименовать в честь полка "Азов". По его словам, после победы Украины это точно сделают.

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Легенда о базе азовцев

Петр Андрющенко отметил: среди российских солдат и местных коллаборантов расходится басня о том, что на этой базе якобы прячутся воины "Азова", которые ночью "выходят и режут всех россиян".

Там осталось почти единственное неприкосновенное здание. Понятно, что россияне ограбили все, что можно было ограбить. После этого они все ушли и больше туда не заходили. По другим местам мародеры слоняются, а на территорию базы "Азова" никто не заходит,

– объяснил он.

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