На днях стало известно, что животное скончалось в московском цирке. О смерти тигрёнка заявил российский дрессировщик Эдгард Запашный.

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Тигрёнок из Мариуполя умер в России

В Мариупольском горсовете рассказали, что оккупанты в мае 2023 года похитили 3-месячный тигр. В августе он умер в московском цирке.

По словам Эдгарда Запашного, у животного якобы были врожденные проблемы с почками. Кстати, в мае в соцсетях Эргард кичился тигрёнкам, но после этого не было ни одного сообщения о животном.



Тигрёнок, которого россияне похитили из Мариуполя / фото горсовет

Обратите внимание! Эдгард Запашный поддерживает войну против Украины и распространяет пропагандистские фейки.

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