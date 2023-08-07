Днями стало відомо, що тварина померла у московському цирку. Про смерть тигреня заявив російський дресувальник Едгард Запашний.

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Тигреня з Маріуполя померло у Росії

У Маріупольській міськраді розповіли, що окупанти у травні 2023 року викрали 3-місячне тигреня. У серпні воно померло у московському цирку.

За словами Едгарда Запашного, у тварини нібито були вроджені проблеми з нирками. До речі, у травні у соцмережах Ергард хизувався тигреням, але після цього не було жодного допису про тваринку.



Тигреня, яке росіяни викрали з Маріуполя / фото міськрада

Зверніть увагу! Едгард Запашний підтримує війну проти України та розповсюджує пропагандистські фейки.

Окупанти цинічно крадуть тварин в Україні