Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що цей проспект планують перейменувати на честь полку "Азов". За його словами, після перемоги України це точно зроблять.
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Легенда про базу азовців
Петро Андрющенко зазначив: серед російських солдатів та місцевих колаборантів шириться байка про те, що на цій базі нібито переховуються воїни "Азову", які вночі "виходять та ріжуть усіх росіян".
Там залишилась майже єдина недоторканна споруда, яка стоїть. Зрозуміло, що росіяни пограбували все, що можна було пограбувати. Після того вони всі пішли та більше туди не заходили. По інших місцях мародери вештаються, а на територію бази "Азову" ніхто не заходить,
– пояснив він.
Останні новини Маріуполя
- На місці, де ще донедавна були поховані тіла вбитих містян, росіяни з урочистостями відкрили супермаркет. На світлинах помітно, що до магазину прийшло дуже багато людей. Андрющенко пояснив це часткою маргіналізацією населення, яке наразі проживає в місті. З одного боку, цьому сприяло й безробіття, люди просто живуть, аби поїсти, випити та дістати ліки.
- Днями по Маріуполю рухалась величезна колона з 60 вантажівок. Зазвичай ворог спрямовує на фронт колону приблизно з 20 одиниць. Радник міського голови припустив, що росіяни намагаються поповнити свої великі втрати на фронті на Таврійському напрямку.
- Російські окупанти марно намагаються будувати лінії оборони, зокрема навколо Маріуполя. Мовиться про оборонні споруди пов'язані між собою, на яких тренуються росіяни й готуються до можливого наступу.
- У Маріупольській міськраді повідомили, що окупанти у травні 2023 року викрали 3-місячне тигреня. У серпні воно померло у московському цирку. Російський дресувальник Едгард Запашний, який підтримує геноцид українців, заявив, що нібито у тварини були вроджені проблеми з нирками.