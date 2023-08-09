І вже навіть намагаються "влити" "нове" місто у велику російську родину. Так, окупанти призначили Маріуполю місто-побратим. Ним став чеченський Грозний.
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Спільна доля
8 серпня глава окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун та мер чеченського Грозного Хас-Магомед Кадиров підписали так звану угоду про поріднення.
У підписаній угоді йдеться, що міста обіцяють "дружити" та співпрацювати в у сферах освіти, культури, спорту тощо.
Цинізм так званого "поріднення" полягає в тому, що обидва міста були зруйновані Росією, а потім нею "відновлені".
Колись у Першу та Другу чеченську війни Грозний також був зруйнований. Тисячі цивільних тоді загинуло. А потім почалася його "прихована" окупація – воно опинилося під чоботом московського ставленика Рамзана Кадирова.
Нищать, а потім "відновлюють"
Особливий вид російського збочення – це спочатку знищити, а потім намагатися відновити, втішаючись зі своєї "великодушності".
Росіяни нещадно спочатку стерли з лиця землі обидва міста, а потім цинічно прийнялися виконувати роль "відбудовників".
Так, у Маріуполі вони розбирають попалені будинки і разом із залишками тіл їх загиблих мешканців вивозять на сміття. Натомість зводять бетонні споруди, у яких майже ніхто не живе –бо нікому. Тому окупанти змушені завозити до міста мігрантів і заохочувати поселятися тут російських громадян. Аби потім у пропагандистському ролику показувати, як до Маріуполя "повертається життя".
Вони знімають свої сюжети, вихвалюючись благими намірами "відновити" місто. Безсоромно розповідають, скільки коштів вливають у спаплюжений ними Маріуполь. Те саме у свій час робили із Грозним.
Маріуполь в окупації
- Нещодавно окупанти відкрили у місті супермаркет, де донедавна були поховані тіла вбитих мешканців міста.
- Росіяни стежать за жителями Маріуполя, намагаючись виявити тих, хто має проукраїнські погляди. Особливо уважно вони спостерігають за підлітками.
- Окупанти продовжують грабувати зруйноване місто. Вони везуть викрадені з маріупольських будинків крани, умивальники та цеглу до Росії, аби там їх продати.
- У місто завозять російських громадян. Їх розселяють по квартирах евакуйованих мешканців.