У ніч проти З0 серпня одразу кілька регіонів Росії зазнали атаки безпілотників. Серед "потерпілих" – аеродром "Крєсти" у Пскові.

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Правди не приховати

Вдень 30 серпня у Головному управлінні розвідки підтвердили, що до аеродрому "Крєсти" залітали "непрохані гості", які знищили чотири російських Іл-76 та пошкодили декілька інших літаків. Точну кількість уражених літаків у ГУР ще встановлюють. Згодом у мережі на підтвердження успішної атаки дронів почали з'являтися супутникові знімки від Planet Labs, на яких чітко видно, принаймні, два суттєво пошкоджених Іл-76. За словами аероексперта Анатолія Храпчинського, ці літаки потребують капітального ремонту, який займе щонайменше 2 – 3 місяці.

Нові супутникові знімки вже підтверджують знищення двох російських Іл-76 та ймовірне знищення ще двох літаків.

За російським військовим кораблем полетіли як мінімум два Іл-76 / Фото Umbra Lab

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