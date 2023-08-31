У ніч проти З0 серпня одразу кілька регіонів Росії зазнали атаки безпілотників. Серед "потерпілих" – аеродром "Крєсти" у Пскові.
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Правди не приховати
Вдень 30 серпня у Головному управлінні розвідки підтвердили, що до аеродрому "Крєсти" залітали "непрохані гості", які знищили чотири російських Іл-76 та пошкодили декілька інших літаків. Точну кількість уражених літаків у ГУР ще встановлюють. Згодом у мережі на підтвердження успішної атаки дронів почали з'являтися супутникові знімки від Planet Labs, на яких чітко видно, принаймні, два суттєво пошкоджених Іл-76. За словами аероексперта Анатолія Храпчинського, ці літаки потребують капітального ремонту, який займе щонайменше 2 – 3 місяці.
Нові супутникові знімки вже підтверджують знищення двох російських Іл-76 та ймовірне знищення ще двох літаків.
За російським військовим кораблем полетіли як мінімум два Іл-76 / Фото Umbra Lab
Атака безпілотників на території Росії: останні новини
- У ніч проти 30 серпня у Брянську теж було неспокійно. Там горів найбільший російський завод мікроелектроніки "Кремній ЕЛ". Горіло 40 "квадратів" у 16-му корпусі заводу.
- У Москві тим часом через загрозу безпілотників на певний час закривали аеропорти "Внуково", "Домоєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський".
- Тієї ночі вибухи лунали також в Орловській, Тульській та Калузькій областях.
- Раніше ЗМІ припустили, що українські спецслужби та Збройні Сили змогли здійснити щонайменше дев'ять атак на авіабази країни-агресорки. Загалом від початку війни Україна знищила в Росії, Білорусі та Криму щонайменше 24 ворожих літаків.