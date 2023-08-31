В ночь на С0 августа сразу несколько регионов России подверглись атаке беспилотников. Среди "пострадавших" – аэродром "Кресты" в Пскове.

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Правды не скрыть

Днем 30 августа в Главном управлении разведки подтвердили, что к аэродрому "Кресты" залетали "незваные гости", которые уничтожили четыре российских Ил-76 и повредили несколько других самолетов. Точное количество поражённых самолетов в ГУР еще устанавливают. Вскоре в сети в подтверждение успешной атаки дронов начали появляться спутниковые снимки от Planet Labs, на которых отчетливо видны, по крайней мере, два существенно поврежденных Ил-76. По словам аэроэксперта Анатолия Храпчинского, эти самолеты нуждаются в капитальном ремонте, который займет не менее 2 – 3 месяцев.

Новые спутниковые снимки уже подтверждают уничтожение двух российских Ил-76 и вероятное уничтожение двух самолетов.

За российским военным кораблем полетели как минимум два Ил-76 / Фото Umbra Lab

Атака беспилотников на территории России: последние новости