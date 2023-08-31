Так, на цих летовищах було знищено або пошкоджено щонайменше 24 ворожих літаків. Ці підрахунки ведуть з початку російського вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року.

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Російським літакам некомфортно у тилу

Журналісти нагадали, що перша атака на російські повітряні судна в тилу відбулася на другий день вторгнення, а саме 25 лютого 2022 року. Тоді на аеродромі Міллерово в Ростовській області згорів один транспортний літак, удар по якому, ймовірно завдали безпілотником або ракетою "Точка-У".

У виданні відмітили, що найуспішніша і наймасштабніша атака на російську авіацію сталася 9 серпня 2022 року в аеродромі "Саки" у Криму. Внаслідок цієї атаки Росія втратила чотири винищувачі Су-30СМ та сім бомбардувальників Су-24М.

Вже через чотири місяці, а саме 5 грудня 2022 року, невідомі БпЛА атакували аеродроми Енгельс-2 та Дягілєво в Саратовській та Рязанській областях. Там пошкодження отримали три літаки, зокрема, два стратегічних бомбардувальники Ту-95 і Ту-22м3.



Скільки літаків знищили й пошкодили в тилу Росії, Білорусі й Криму / Інфографіка видання "Верстка"

Наступна атака сталася 28 лютого 2023 року, ціллю якої став російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі Мачулищі під білоруською столицею – Мінськом. Так, судно намагалися підірвати за допомогою квадрокоптерів, проте воно отримало лише пошкодження.

Зрештою на початку травня 2023 року дрони пошкодили транспортний літак Ан-124. Це сталося під час атаки аеродрому в населеному пункті Сіща у Брянській області.

Багатий на "бавовну" у тилах авіації Росії став серпень 2023 року. Адже лише за місяць удари завдали по аеродромах у Новгородській, Калузькій та Псковській областях. У результаті цього було знищено два бомбардувальники Ту-22М, пошкоджено чотири транспортних Іл-76 і ще один неназваний літак.

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