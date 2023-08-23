Про це повідомляють російські ЗМІ. У місцевій владі відзвітувалися, що нібито всі ворожі літальні апарати були збити, інформує 24 Канал.
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Аеродром "Шайківка" знову опинився під ударом
Губернатор Калузької області Владіслав Шапша, де розташоване це летовище, заявив, що нібито вдень 23 серпня сили протиповітряної оборони Росії ліквідували "ворожі дрони". За його словами, цих літальних апаратів було 2 одиниці.
Шапша також зазначив, що внаслідок цієї атаки постраждалих чи пошкоджень на аеродромі "Шайківка" буцімто немає. Він також запевнив, що інфраструктура летовища також нібито залишилася цілою.
Раніше на аеродром "Шайківка" вже здійснювали атаки
- Російські загарбники 21 серпня скаржилися на те, що їхній аеродром "Шайківка" у Калузькій області нібито атакував невідомий безпілотник. Цей БпЛА був нібито обладнаний саморобним вибуховим пристроєм та посиленою батареєю.
- Окупанти також наголосили, що цей літальний апарат впав на території летовища, утворивши вирву та пожежу. Крім того, внаслідок цього пошкодження отримав російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який є носії ракет Х-101 і Х-555.
- Згодом представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив інформацію щодо атаки аеродрому "Шайківка". Він підкреслив, що це зробили росіяни, які перебувають у комунікації з українською розвідкою.
- Також він підтвердив, що внаслідок атаки на аеродромі отримала пошкодження техніка країни-агресорки. Зокрема, там постраждав літак та кілька одиниць авіатехніки.
- Юсов зазначив, що у багатьох випадках ГУР МО продовжує виконувати поставлені завдання в тому числі й на території держави-агресорки. Також він запевнив, що українці все більше чутимуть про атаки на російські військові об'єкти.
- Де розташований аеродром "Шайківка" і як далеко він перебуває від кордону з Україною – показуємо на карті.