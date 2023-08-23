Про це повідомляють російські ЗМІ. У місцевій владі відзвітувалися, що нібито всі ворожі літальні апарати були збити, інформує 24 Канал.

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Аеродром "Шайківка" знову опинився під ударом

Губернатор Калузької області Владіслав Шапша, де розташоване це летовище, заявив, що нібито вдень 23 серпня сили протиповітряної оборони Росії ліквідували "ворожі дрони". За його словами, цих літальних апаратів було 2 одиниці.

Шапша також зазначив, що внаслідок цієї атаки постраждалих чи пошкоджень на аеродромі "Шайківка" буцімто немає. Він також запевнив, що інфраструктура летовища також нібито залишилася цілою.

Раніше на аеродром "Шайківка" вже здійснювали атаки