У Силах оборони Півдня України зазначили, що рівень загрози залишається стабільно високим. Тому там закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.
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Яку небезпеку становить корабель "Буян-М"
У Силах оборони Півдня наголосили, що надводний ракетоносій "Буян-М" російська армія вивела на бойове чергування в акваторію Чорного моря. Попри його невеликий розмір він становить загрозу для нашої держави.
Малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр",
– мовиться в дописі.
Водночас представники Сил оборони Півдня відмітили, що активності ворожої авіації не зафіксовано.
Крім цього, жодної інформації про пуски ударних безпілотників зараз не надходило.
Наостанок військові наголосили, що варто дослухатися до сирен, які попереджають про тривогу. Адже збегірши себе, наші громадяни можуть зберегти й всю країну.
Раніше в Силах оборони Півдня розповіли про масовану атаку
- Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала нічну масовану атаку Росії 30 серпня по території нашої держави. Вона наголосила, що до цього обстрілу окупанти готувалися доволі довго.
- Зокрема, росіяни накопичували й виготовляли ресурси, які використали під час цієї атаки. Водночас вона відмітила, що у ворога відчувається "гостра нестача цього ресурсу".
- Гуменюк також зазначила, що Росія поповнює і свої арсенали ударних безпілотників. Зокрема, наразі Іран активно постачає запчастини до "Шахедів", які країна-агресорка виробляє на своїй території.
- Вона також зауважила, що якщо раніше росіяни витримували паузу у 10 – 12 днів для ударів, то зараз їм потрібно більше часу. Однак, за її словами, загарбники можуть змінити тактику, а саме почекати певний період і здійснити нові атаки з іншою частотою.