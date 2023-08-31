У Силах оборони Півдня України зазначили, що рівень загрози залишається стабільно високим. Тому там закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Яку небезпеку становить корабель "Буян-М"

У Силах оборони Півдня наголосили, що надводний ракетоносій "Буян-М" російська армія вивела на бойове чергування в акваторію Чорного моря. Попри його невеликий розмір він становить загрозу для нашої держави.

Малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр",

– мовиться в дописі.

Водночас представники Сил оборони Півдня відмітили, що активності ворожої авіації не зафіксовано.

Крім цього, жодної інформації про пуски ударних безпілотників зараз не надходило.

Наостанок військові наголосили, що варто дослухатися до сирен, які попереджають про тривогу. Адже збегірши себе, наші громадяни можуть зберегти й всю країну.

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