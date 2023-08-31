В Силах обороны Юга Украины отметили, что уровень угрозы остается стабильно высоким. Поэтому призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги.
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Какую опасность представляет корабль "Буян-М"
В Силах обороны Юга отметили, что надводный ракетоноситель "Буян-М" российская армия вывела на боевое дежурство в акваторию Черного моря. Несмотря на его небольшой размер, он представляет угрозу для нашего государства.
Малый ракетный корабль проекта "Буян-М" может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр",
– говорится в сообщении.
В то же время представители Сил обороны Юга отметили, что активность вражеской авиации не зафиксирована.
Кроме этого, никакой информации о пусках ударных беспилотников сейчас не поступало.
Напоследок военные подчеркнули, что стоит прислушаться к сиренам, предупреждающим о тревоге. Ведь сбежав себя, наши граждане могут сохранить и всю страну.
Ранее в Силах обороны Юга рассказали о массированной атаке
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала ночную массированную атаку России 30 августа по территории нашего государства. Она подчеркнула, что до этого обстрела оккупанты готовились довольно долго.
- В частности, россияне накапливали и производили ресурсы, которые использовали во время этой атаки. В то же время она отметила, что у врага ощущается "острая нехватка этого ресурса".
- Гуменюк также отметила, что Россия пополняет свои арсеналы ударных беспилотников. В частности, в настоящее время Иран активно поставляет запчасти к "Шахедам", которые страна-агрессорка производит на своей территории.
- Она также отметила, что если раньше россияне выдерживали паузу в 10-12 дней для ударов, то сейчас им нужно больше времени. Однако, по ее словам, захватчики могут изменить тактику, а именно подождать определенный период и осуществить новые атаки с другой частотой.