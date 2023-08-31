Про початок неспокійної для росіян ночі почали звітувати місцеві ЗМІ. Вони пишуть, що Псков і Брянськ атакують так звані безпілотники.
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Росіяни хизуються роботою ППО
Як кажуть журналісти, у Пскові лунають звуки автоматних черг. За попередньою версією, причина цього – атака безпілотників. Також місцеві мешканці розповідають про те, що буцімто працює ППО.
У Пскові лунають постріли: дивіться відео 18+ (нецензурна лайка)
Зауважимо, що росіяни продовжують вигадувати байки про те, що їх атакують. Правда, цього разу не з України, а з країн Балтії. От журналісти пишуть, що у небі над Псковом фіксували невідомий об'єкт, який летів з території країн Балтії.
У Пскові намагаються збити так званий безпілотник: дивіться відео
Місцеві чують звуки пострілів з інших районів: дивіться відео
Мовляв, він летів на висоті 1 кілометр зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Після цього військові оголосили сигнал "Режим", а також підняли у небо винищувачі. Правда, цей об'єкт зник так само швидко, як і з'явився, бідкаються вони.
Прокинувся нарешті губернатор Псковської області Міхаїл Ведерніков. Близько півночі він заявив, що у небі над Псковом зафіксували невідомий об'єкт. І що вже вжили заходів з його нейтралізації.
Тим часом губернатор Брянської області Богомаз похизувався, що сили ППО міністерства убивств Росії запобігли "атаці ЗСУ безпілотником". Мовляв, його вдалося збити.
У "Крєстів" може бути дежавю
- Зауважимо, що в ніч проти 30 серпня відразу кілька регіонів Росії зазнали атаки дронами. Не на жарт спекотно було на аеродромі "Крєсти", що у Пскові.
- Вдень 30 серпня у ГУР підтвердили, що безпілотники залітали на територію "Крєстів" і знищили 4 вантажні Іл-76 та пошкодили кілька інших літаків.
- Пізніше у мережі почали з'являтися супутникові знімки від Planet Labs. Вони демонструють, що внаслідок атаки суттєво пошкоджені щонайменше два Іл-76. Аероексперт Анатолій Храпчинський зауважив, що їм потрібен капітальний ремонт, на який піде 2 – 3 місяці, якщо не більше.
- Нові супутникові знімки підтверджують ймовірне знищення ще двох Іл-76.