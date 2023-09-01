Соответствующие кадры уже распространили в сети. Огромный столб густого дыма поднялся в небо, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Спокойные ночи могут только сниться: в Пскове и Брянске снова раздаются взрывы

Столб черного дыма над Москвой

Сильный пожар вспыхнул в Юго-Западном округе Москвы. Отмечают, что якобы из-за "атаки БПЛА". Кстати, по состоянию на 8 утра план "Ковер" продолжает действовать.

В России снова горит / Фото из сети

Общественный активист Сергей Стерненко заметил, оккупанты заявляли, что якобы "сбили беспилотник".

Масштабный пожар в Москве: смотрите видео

"Беспилотник" прилетел в Люберцы. Кроме того, "дрон" якобы "сбили" в Белгородской области.

Мощный взрыв в Люберцах: смотрите видео

Что известно об очередном тревожном утре в России