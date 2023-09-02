Об одном из таких случаев 2 сентября сообщили в ряде российских телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал. Похоже, Кремлю стоит задуматься о запрете фейерверков, как это ранее сделали в Украине из-за полномасштабного вторжения и постоянных вражеских обстрелов.

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В центре Москвы люди испугались салюта

В Хамовниках, элитном районе Москвы, жители услышали звуки, похожие на удары и взрывы, в районе Фрунзенской набережной. После этого в воздух поднялось облако дыма.

В Москве раздались "взрывы": видео

Россияне начали жаловаться на очередной "хлопок". Однако впоследствии оказалось, что причиной звуков был фестиваль, проводимый в центре столицы страны-агрессора.

Салют испугал россиян / Фото из соцсетей

Во время мероприятия запустили фейерверк. Именно он едва не до смерти испугал россиян.

Во время фестиваля запустили салют: видео

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Война должна быть на территории России

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война должна перенестись туда, откуда пришла.

Прекрасная идея, по-моему. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой, разумеется, для нас есть РФ,

– заявил глава ГУР МО.

По его словам, чем шире будут операции, тем лучше. Буданов добавил, что Россия уже давно пошла по пути стратегического проигрыша.

"Теперь это уже как в шахматах – цугцванг: что бы они ни сделали, все равно будет стратегический проигрыш. И наоборот, понимая это, уже невозможен стратегический проигрыш Украины. Это нереально", – считает глава ГУР.

Он подытожил, что Россия уже превратилась в дипломатического изгнанника. Ее экономика находится в не очень хорошем состоянии, а военная машина оказалась мыльным пузырем. Кремль в мире уже никто не боится.