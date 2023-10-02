В российском Тобольске вечером 1 октября произошел сильный пожар. Ее вызвал взрыв, что прогремел в пятиэтажке на улице Ремезова. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

Читайте также В России вспыхнул пожар на складе с химвеществами

Подробности пожара в Тобольске

В настоящее время известно о 3 пострадавших. Их всех госпитализировали. О погибших местные власти официально не сообщали.

Пламя охватило крышу: смотрите видео из соцсетей







Взрыв раздался в одной из квартир на 5 этаже. Предварительно это мог взорваться бытовой газ.

Очевидцы показали, как пылает дом: смотрите видео из соцсетей



После этого произошел пожар, который сначала охватил площадь в 600 квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю и чуть не перешел на другие здания.

Огонь чуть не опрокинулся на другие дома: смотрите видео из соцсетей



На месте работали 56 пожарных и 17 единиц техники. Они локализовали пламя на площади в 800 квадратных метров.

Очевидцы сняли работу пожарных: смотрите видео из соцсетей



Из дома были эвакуированы 320 жителей. Их должны были временно разместить в других местах.

Жители дома ждут на улице: смотрите видео из соцсетей



Другие пожары в России