У російському Тобольську ввечері 1 жовтня сталася сильна пожежа. Її спричинив вибух, що пролунав у п'ятиповерхівці на вулиці Ремезова. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Подробиці пожежі у Тобольську

На цей час відомо про 3 постраждалих. Їх усіх ушпиталили. Про загиблих місцева влада офіційно не повідомляла.

Полум'я охопило дах: дивіться відео з соцмереж







Вибух пролунав в одній з квартир на 5 поверсі. Попередньо це міг вибухнути побутовий газ.

Очевидці показали, як палає будинок: дивіться відео з соцмереж.



Після цього сталася пожежа, яка спочатку охопила площу у 600 квадратних метрів. Вогонь перекинувся на покрівлю та ледь не перейшов на інші будівлі.

Вогонь ледь не перекинувся на інші будинки: дивіться відео з соцмереж



На місці працювали 56 пожежників та 17 одиниць техніки. Вони локалізували полум'я на площі у 800 квадратних метрів.

Очевидці зафільмували роботу пожежників: дивіться відео з соцмереж



З будинку евакуювали 320 мешканців. Їх мали тимчасово розмістити в інших місцях.

Жителі будинку чекають на вулиці: дивіться відео з соцмереж



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