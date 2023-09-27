Пожежа сталася на території хімічного заводу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Чергова пожежа у Росії

За даними росЗМІ, склад з хімікатами загорівся на території заводу в башкирському Ішимбаї.

У Росії горить склад з хімікатами: дивіться відео

Чи є жертви або постраждалі – поки невідомо.



Пожежа у Росії / фото МЧС



Горить склад з хімікатами / фото МЧС

Ішимбайський спеціалізований хімічний завод каталізаторів – найбільше в Росії підприємство з виробництва синтетичних цеолітів та адсорбентів. Випускає широкий спектр каталізаторів для гідрогенізаційних процесів отримання високоекологічних палив.

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