Пожежа сталася на території хімічного заводу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Чергова пожежа у Росії
За даними росЗМІ, склад з хімікатами загорівся на території заводу в башкирському Ішимбаї.
У Росії горить склад з хімікатами: дивіться відео
Чи є жертви або постраждалі – поки невідомо.
Пожежа у Росії / фото МЧС
Горить склад з хімікатами / фото МЧС
Ішимбайський спеціалізований хімічний завод каталізаторів – найбільше в Росії підприємство з виробництва синтетичних цеолітів та адсорбентів. Випускає широкий спектр каталізаторів для гідрогенізаційних процесів отримання високоекологічних палив.
Масштабні пожежі у Росії
- Нагадаємо, раніше у російському Нижньому Новгороді спалахнула пожежа на заводі "Бальзам". Він виробляє лакофарбові матеріали. Перед пожежею місцеві мешканці чотири рази чули вибухи. Згодом повідомили, що вибухи сталися під час перекачування легкозаймистої рідини з автоцистерни.
- Також "підгорало" на хімзаводі "Хітон" у Казані. "Хітон" виготовляє побутову хімію та лакофарбові матеріали.
- Окрім цього, в російській Уфі яскраво горів хімічний завод, який належить компанії "Крезол", що є найбільшим російським виробником та постачальником хімічних реагентів та лабораторного обладнання.