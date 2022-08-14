За даними росЗМІ, у будівлі, охопленій вогнем, вже впала покрівля, інформує 24 канал. Традиційно для росії, де бракує місця на цвинтарях, "постраждалих немає".

Зауважте Масштабні лісові пожежі у росії: кілька міст заволокло димом, картинка нагадує фільм жахів

"хітон" виготовляє побутову хімію та лакофарбові матеріали. РосЗМІ повідомляють, що пожежа спалахнула на складі, де зберігали олію.

"Бавовна" у росії: нещодавні новини

У ніч на 11 серпня пожежа спалахнула у військовій частині російських загарбників під Москвою. У дерев'яній казармі, яку епічно поглинав вогонь, мешкали строковики та персонал. росЗМІ, звичайно ж, заявили, що всіх встигли евакуювати. Дивовижно, але що б не ставалося у росії, загиблих та постраждалих там "нема".

На початку серпня у російському місті Істра спалахнув склад маркетплейсу Ozon. Вогонь охопив 35 тисяч квадратних метрів. У будівлі завалився дах. Аби ліквідувати пожежу, росіяни залучили пожежні вертольоти. На оприлюднених у мережі кадрах було помітно, що величезна площа – затягнута чорним димом. Згодом повідомили, що причиною пожежі стало недотримання техніки безпеки.

Зауважте – під Москвою горіла військова база: дивіться відео