По данным росСМИ, в здании, охваченном огнем, уже упала кровля, сообщает 24 канал. Традиционно для россии, где не хватает места на кладбищах, "пострадавших нет".

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"Хитон" производит бытовую химию и лакокрасочные материалы. РосСМИ сообщают, что пожар вспыхнул на складе, где хранили растительное масло.

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В ночь на 11 августа пожар вспыхнул в воинской части русских захватчиков под москвой. В деревянной казарме, эпически поглощаемой огнем, жили срочники и персонал. РосСМИ, конечно же, заявили, что всех успели эвакуировать. Удивительно, но что бы ни происходило в россии, погибших и пострадавших там "нет".

В начале августа в российском городе Истра вспыхнул склад маркетплейса Ozon. Огонь охватил 35 тысяч квадратных метров. В здании рухнула крыша. Чтобы ликвидировать пожар, россияне привлекли пожарные вертолеты. На обнародованных в сети кадрах было заметно, что огромная площадь затянута черным дымом. Впоследствии сообщили, что причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности.

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