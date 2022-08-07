российским оккупантам не удается справиться с лесными пожарами. Вскоре огонь доберется до населенных пунктов, улицы которых уже заволокло дымом.

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Лесной пожар в россии продолжается, огонь приближается к городам

Как сообщают СМИ российских оккупантов, их пожарным не удалось преодолеть лесные пожары в югре. Огонь уже почти добрался до двух населенных пунктов – радяского и югорского. Улицы этих городов уже заволокло густым дымом, они стали идеальной локацией для съемок ужастиков, особенно – о реалиях жизни в россии.

На борьбу с огнем российские оккупанты бросили 20 самолетов и вертолетов, 40 единиц наземной техники и примерно 1,4 тысячи личного состава. Успех пока на стороне огня – он продолжает распространяться и приближаться к городам.

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